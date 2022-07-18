Путин заявил о скромных результатах курируемых «Ростехом» проектов

Проекты по развитию сквозных цифровых технологий, курируемых госкорпорацией «Ростех», показали скромные результаты. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил президент России Владимир Путин.

«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех». Я знаю, коллеги сейчас будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер подчеркнул, что речь идет о результатах, в том числе по проектам создания сетей пятого поколения, также скромные результаты были по проекту развития производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания. Кроме того, проект по развитию микроэлектронной отрасли «пришлось полностью перезагружать» в прошлом году.

7 июля Путин назвал чрезвычайно важной задачей повышение государственного суверенитета в области новейших технологий.

До этого, 27 июня, спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков заявил, что Россия может выполнить задачу создания технологического суверенитета за 10–20 лет с помощью так называемого Алмазного фонда технологий. По его словам, это возможно при создании 30–50 собственных линий передовых разработок.

15 июня глава «Ростеха» Сергей Чемезов спрогнозировал дальнейшее выстраивание отношений РФ с партнерами. Он заявил, что Россия, несмотря на предательство со стороны стран Запада, не лишится международных партнеров по всему миру, а развитие страны должно проходить в координации с другими государствами.