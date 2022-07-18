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Еще 235 человек пострадали от клещей в Омской области

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На территории Омской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадали 235 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства на 18 июля, за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 4795 человек, в том числе 1539 детей. В прошлый понедельник, 11 июля, сообщалось о 4560 пострадавших. Таким образом за неделю пострадали 235 человек, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Специалисты лабораторий исследовали 99% клещей, снятых с людей. Из них 1,2% оказались заражены энцефалитом, а у 8,3% обнаружены боррелии. Возбудителями эрлихиоза заражены 0,9% клещей, анаплазмозом человека — 0,7%.

Как уточняет ИА «Город55», с начала 2022 года от клещевого энцефалита привились более 75 тыс. жителей региона. Акарицидная обработка проведена на 2,2 тыс. га.

15 июля сообщалось, что в Нижегородской области вирусным энцефалитом от укуса клеща заразился двухлетний ребенок. Это единственный случай заболевания в регионе в 2022 году.

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