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Минобороны России сообщило об уничтожении в Константиновке до 250 иностранных наемников

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ликвидировали пункт временной дислокации наемников украинского «иностранного легиона» в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) с 250 иностранными наемниками, проинформировало Министерство обороны России в понедельник, 18 июля.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона». Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей», — отметили в ведомстве.

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Также войска РФ нанесли удар по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Витово Черкасской области. Минобороны России заявило о ликвидации до 60 националистов, двух боевых машин реактивных систем залпового огня и четырех артиллерийских орудий.

До этого, 16 июля, стало известно о том, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу дал указ нарастить действия на всех направлениях специальной военной операции по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинским войскам наносить удары по мирному населению.

РФ начала спецоперацию по защите ЛДНР 24 февраля. Этому решению предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение глав Луганской и Донецкой народных республик к правительству российской стороны с просьбой о помощи, а также дальнейшее признание РФ независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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