Экоактивисты приклеили себя к копии картины Леонардо да Винчи

Экоактивисты из движения Just Stop Oil 6 июля приклеили себя к копии картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в Королевской академии искусств в Лондоне, сообщает CNN.

Таким образом протестующие пытались призвать правительство Соединенного Королевства отменить лицензии на будущую добычу нефти и газа. Активисты хотели заострить внимание на проблеме изменения климата и сравнили действия правительства Великобритании с предательством Христа Иудой.

По информации издания, активисты оставались приклеенными к картине более трех часов, прежде чем были выведены полицией. На данный момент реставраторы Королевской академии оценивают, был ли нанесен картине какой-либо ущерб.

Ранее, 2 июля, активисты из Just Stop Oil приклеили себя к раме пейзажа с видом на Темзу, который был написан в 1809 году британским художником Уильямом Тернером. Протестующие намеревались добиться от правительства Великобритании моратория на новые проекты по добыче нефти и газа.