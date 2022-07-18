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Экоактивисты приклеили себя к копии картины Леонардо да Винчи

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Фото: Getty Images/PA/James Manning
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Экоактивисты из движения Just Stop Oil 6 июля приклеили себя к копии картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в Королевской академии искусств в Лондоне, сообщает CNN.

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Таким образом протестующие пытались призвать правительство Соединенного Королевства отменить лицензии на будущую добычу нефти и газа. Активисты хотели заострить внимание на проблеме изменения климата и сравнили действия правительства Великобритании с предательством Христа Иудой.

По информации издания, активисты оставались приклеенными к картине более трех часов, прежде чем были выведены полицией. На данный момент реставраторы Королевской академии оценивают, был ли нанесен картине какой-либо ущерб.

Ранее, 2 июля, активисты из Just Stop Oil приклеили себя к раме пейзажа с видом на Темзу, который был написан в 1809 году британским художником Уильямом Тернером. Протестующие намеревались добиться от правительства Великобритании моратория на новые проекты по добыче нефти и газа.

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