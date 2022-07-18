Столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за грозы и ветра

Московским рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды в понедельник, 18 июля, из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг в понедельник.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Из-за грозы и ветра в городе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, пишет РИАМО. От ресторанов и кафе требуется укрепить уличные конструкции и закрыть зонты, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день Гидрометцентр России предупредил, что в столичном регионе в понедельник ожидаются облачность с прояснениями, местами сильный кратковременный дождь и гроза, а также шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с.