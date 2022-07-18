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Две девушки пострадали при столкновении авто в Омской области

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В Любинском районе Омской области в результате столкновения легковушки со спецтехникой пострадали 19-летняя девушка и 14-летняя школьница. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 18 июля на 8-м км автодороги рабочий поселок Любинский — поселок Красный Яр. По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-21099 врезался в автоспецтехнику «Чайка-сервис», пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В результате ДТП пострадали 19-летняя и 14-летняя пассажирки легковушки. Им была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее, 18 июля, в Мирнинском районе Якутии пассажирский автобус съехал в кювет. Водитель выбрал слишком высокую скорость и не справился с управлением. Пострадали четыре человека.

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