Две девушки пострадали при столкновении авто в Омской области

В Любинском районе Омской области в результате столкновения легковушки со спецтехникой пострадали 19-летняя девушка и 14-летняя школьница. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 18 июля на 8-м км автодороги рабочий поселок Любинский — поселок Красный Яр. По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-21099 врезался в автоспецтехнику «Чайка-сервис», пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В результате ДТП пострадали 19-летняя и 14-летняя пассажирки легковушки. Им была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее, 18 июля, в Мирнинском районе Якутии пассажирский автобус съехал в кювет. Водитель выбрал слишком высокую скорость и не справился с управлением. Пострадали четыре человека.