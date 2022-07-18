Глава МИД Чехии предложил пересмотреть основы отношений России и Евросоюза

Министр иностранных дел председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии Ян Липавский заявил, что намерен предложить странам Евросоюза пересмотреть основы отношений с РФ с учетом новых угроз.

«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза 18 июля.

Липавский уточнил, что подробное обсуждение может пройти на неформальной встрече глав министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

«Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности враждебности. Нам надо быть подготовленными к российским угрозам», — пояснил глава МИД Чехии.

Как ранее, 15 июля, заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства Тони Радакин, военное командование Великобритании продолжает исходить из того, что Россия не хочет вступать в конфликт с НАТО и начинать ядерную войну.

До этого, 29 июня, лидеры НАТО назвали РФ самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса.

28 июня бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что напряженные отношения между НАТО и Россией не дойдут до прямого столкновения. При этом политик указал на необходимость реагировать на якобы растущую со стороны Москвы угрозу.

24 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с РФ.

Евросоюз ужесточил свою политику по отношению к России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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