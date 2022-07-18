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Представитель Народной милиции Басурин заявил о взятии Авдеевки в ДНР в полукольцо

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Авдеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) взята местными войсками в полукольцо, а путь из нее в Константиновку заблокирован в двух местах. Об этом в понедельник, 18 июля, проинформировал официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

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«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», — подчеркнул он.

Кроме того, Басурин отметил, что сейчас идет подготовка к началу полноценного освобождения территории Донецкой Народной Республики от украинских военных.

15 июля появилась информация о входе солдат интернациональной бригады «Пятнашка» в Авдеевку и их готовности разрезать группировку Украины в городе. Бригаде удалось закрепиться на северо-востоке города на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Целями военных является сохранение контроля над врагом и блокировка возможности его выхода из укреплений.

Военкор «Известий» Сергей Хайдаров, которому удалось попасть в батальон под Авдеевкой, где до противника всего 150 м, в тот же день отметил, что добраться до украинских боевиков тяжело. Он уточнил, что бывшие позиции Вооруженных сил Украины состоят из окопов, но пробраться по ним невозможно, потому что перед уходом украинские военные заминировали все пути. Единственным решением в этой ситуации остается наносить удары по позициям ВСУ.

В планы «Пятнашки» входит размещение по всей территории Авдеевки. Если это получится осуществить, ситуация в районе Донецка существенно поменяется. После взятия пригорода оборона Вооруженных сил Украины в этом направлении распадется.

17 июля Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении группировкой войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ 253 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.

Российская Федерация продолжает специальную военную операцию на Украине, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Главенствующими задачами военных РФ являются денацификация и демилитаризация киевского режима.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей ЛДНР, которые отказались признавать итоги госпереворота на Украине.

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