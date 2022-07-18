Путин указал на необходимость привлечения частного капитала в компании

Ряд российских технологических компаний, в том числе «Яндекс» и Ozon, финансировал свои ресурсы с западных рынков, с которыми в данный момент имеются сложности. В финансовой системе РФ необходимо создать механизмы по привлечению отечественного частного капитала, заявил 18 июля президент России Владимир Путин.

«Многие российские быстрорастущие технологические компании, такие, например, как Ozon или «Яндекс», финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Скажем прямо: российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития», — сказал он в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства отметил, что у Ozon убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за минувший год объемы продаж товаров на этой платформе приблизились к отметке 0,5 трлн рублей, а в следующем году могут и превысить 1 трлн.

«Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности. Они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие. И очень рассчитываю на обстоятельные предложения и Министерства финансов, и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансового рынка», — добавил Путин.

Ранее в этот день российский лидер отметил, что России намеренно закрывают доступ к продуктам высоких технологий, чтобы сдержать ее развитие. Но страна не будет пребывать в растерянности, сказал он, заявив о необходимости использовать разработки отечественных компаний.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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