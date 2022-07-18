Захарова напомнила Трасс о перепутанных географических названиях во время визита в Москву

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 июля прокомментировала заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о ее готовности провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным и напомнила о ее провале на переговорах с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым во время визита в Москву.

Днем ранее Трасс пообещала, что, если ее выберут премьер-министром Британии, она встретится с российским лидером на саммите «Большой двадцатки» (G20), чтобы вызвать его на разговор и «осадить», как прежде она «была готова осадить» Сергея Лаврова.

«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что попытки Трасс «вызвать на разговор и осадить» Лаврова стали ее «позором». По словам Захаровой, Трасс даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия. После каждого ляпа ее поправляла посол Британии, нашептывая на ухо правильные ответы. В итоге после своего визита глава британского МИДа «объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз», добавила дипломат.

Встреча глав МИД России и Великобритании прошла в начале февраля. Главной темой переговоров Трасс и Лаврова стала ситуация вокруг Украины. Во время встречи с российским коллегой Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями. До этого, в конце января, Трасс заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», после чего официальный представитель МИД РФ поинтересовалось, какое учебное заведение выдало министру иностранных дел Великобритании диплом.

Лавров на итоговой совместной пресс-конференции рассказал о разговоре «немого с глухим» после встречи со своей британской коллегой. Он также отмечал, что отношения РФ и Британии оставляют желать лучшего, и это происходит не по вине Москвы.

9 февраля в МИД РФ заявили, что продуктивное взаимодействие Москвы и Лондона невозможно без изменения тона заявлений Великобритании о России. В ведомстве напомнили, что регулярно слышат утверждения, в которых говорится о некой «российской дестабилизирующей деятельности», а иногда дело доходит «до открытых угроз».