Моравецкий созовет совещание по вопросу дефицита угля в Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает совещание по вопросу дефицита угля. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.

«Наша цель — обеспечить надлежащую доступность и цену», — цитирует его Rzeczpospolita.

В совещании примут участие руководители министерств государственного имущества, климата и окружающей среды, а также главы энергетических и горнодобывающих компаний, передает RT.

Накануне Моравецкий заявил, что в ближайшее время польские потребители столкнутся с проблемой доступности угля, сообщается на сайте kp.ru.

По его словам, самая большая проблема в том, что «вообще нет угля в достаточном количестве», сообщает телеканал «360». При этом он отметил, что в последние годы уголь для печей в Польшу поставляли из России.

По его прогнозам, с доступностью угля у Польши будет «много проблем в ближайшие недели, месяцы».

22 июня газета Mysl Polska со ссылкой на главу силезско-домбровской «Солидарности» Доминика Коложа сообщила, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопросы миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

Ранее, 11 июня, депутат от Гражданской коалиции Польши Павел Понцилюш назвал поспешным решение о вводе эмбарго на импорт российского угля. По его мнению, резкий отказ от поставок ударит по простым полякам.

Кроме того, из-за высоких цен на уголь власти Польши посоветовали жителям покупать хворост. По словам министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка, среди поляков увеличились запросы в лесничества. 23 мая Польша решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Затем Варшава распространила эти меры на прочие энергоносители из РФ.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестанет потреблять уголь к маю, а процесс отказа от нефти завершится к концу 2022 года.