Названы условия для прекращения США спонсирования режима Зеленского

США могут прекратить финансировать режим нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, в случае если в самой этой стране начнется экономическая и политическая нестабильность. Об этом 18 июля заявило издание The Economist, указав, что, после того как в мае был утвержден дополнительный бюджет на помощь Украине в размере $40 млрд, в кругах политиков-демократов начало зреть недовольство огромными тратами на поддержку Киева.

«Помощь Украине рассчитана до конца финансового года 30 сентября, но никто точно не знает, когда закончатся деньги», — отмечается в материале.

Как допустили авторы статьи, американская поддержка Украины пошатнется, если на промежуточных выборах победят республиканцы, среди которых много молодых представителей партии.

«Если они составят большую долю республиканцев в палате представителей, где рассматриваются законопроекты о расходах, и в особенности в том случае, если они будут удерживать баланс сил, предоставлять еще большую помощь Украине станет уже сложнее», — указали в издании.

Как заявил демократ палаты представителей Рубен Галлего, в этом случае Киев вовсе лишится поддержки.

К тому же, пишут обозреватели, объяснять простым американцам, которые испытывают финансовые трудности, зачем отправлять бюджетные деньги в страну, находящуюся «за полмира от них», становится все сложнее. В-третьих, охладить пыл нынешней власти США и прекратить отправку денег Киеву может перспектива осознания затяжного конфликта, который администрация президента Джо Байдена поддерживает по «неясным» причинам, продолжая поставки оружия на Украину.

17 июля глава крупнейшей компании по производству оружия для Пентагона Northrop Grumman Кейти Уорден сообщила, что оружейные запасы США не рассчитаны на обслуживание затянувшегося военного конфликта. Уорден попросила прояснить план поставок вооружения Украине, подчеркнув, что запасы оружия, конечно, никто не создавал, чтобы удовлетворить только «текущий спрос», но и не спонсировать конфликт в другой стране несколько лет подряд.

В тот же день обозреватель индийской газеты The Statesman Сунил Шаран указал, что противостояние США с Россией может стоить американскому лидеру Байдену места главы государства при переизбрании на новый срок.

8 июля Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем, как написала газета The New York Times, ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности не безграничны. Отмечается, что прежний уровень помощи вряд ли будет оказываться на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».