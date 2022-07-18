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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Якутии

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Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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Пассажирский автобус съехал в кювет в Мирнинском районе Якутии. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

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По предварительной информации, в автобусе на момент ДТП находились 19 человек. Водитель выбрал слишком высокую скорость и не справился с управлением транспортным средством.

По этой причине автобус съехал в кювет. Пострадали в аварии водитель и трое пассажиров. Мужчина госпитализирован, трое пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

17 июля в Невьянском районе Свердловской области подростки на скутере получили травмы в результате столкновения с автобусом. По предварительным данным, 15-летний мальчик выехал с прилегающей территории и не уступил дорогу автобусу.

16 июля в Северодвинске Архангельской области 16 человек пострадали в результате столкновения тягача («КамАЗ») и пассажирского автобуса.

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