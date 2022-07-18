Экипаж жестко севшего в Ленобласти вертолета получил травмы и госпитализирован

Трое членов экипажа вертолета Росгвардии, совершившего 18 июля жесткую посадку в Ленинградской области, получили травмы и госпитализированы. Об этом ТАСС 18 июля сообщил источник в медицинских кругах.

«Экипаж, в который входили трое человек, получил травмы и был госпитализирован. Характер повреждений будет установлен врачами», — рассказал собеседник агентства.

Причиной ЧП могла стать техническая неисправность, в частности, неполадка рулевого винта.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Как уточнили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Специальная комиссия установит причины произошедшего.