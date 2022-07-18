Поиск подрядчика на ремонт Гагаринского путепровода стартовал в Орске

В Орске (Оренбургская область) стартовал поиск подрядчика на ремонт Гагаринского путепровода. Определить исполнителя планируется в первых числах августа, сообщил замглавы по муниципальному хозяйству Артем Учкин на аппаратном совещании в администрации 18 июля.

По его словам, прием заявок уже стартовал, он продлится до 1 августа. Выбрать подрядную организацию планируется 4 августа. Максимальная стоимость контракта составит 123,65 млн рублей.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», исполнителю предстоит укрепить несущие конструкции, обновить дорожное покрытие, привести в порядок перильные ограждения.

Гагаринский путепровод возвели в начале 50-х годов XX века. Трамвайные пути на нем не ремонтировались около 15 лет, а дорожное полотно не обновлялась более 10.