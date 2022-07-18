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Инфекционист рассказал о путях передачи лихорадки Марбург

Инфекционист Поздняков: лихорадка Марбург передается при тесном контакте с телесными жидкостями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в понедельник, 18 июля, рассказал о том, как передается лихорадка Марбург (также известная как «болезнь зеленых мартышек») и о том, насколько инфекция опасна.

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Как пояснил специалист, природные носители вируса — летучие мыши и зеленые мартышки.

«Путь передачи вируса — тесный контакт с телесными жидкостями, например, с кровью. Не воздушно-капельный путь, как для SARS-Cov-2. Чтобы болезнь распространилась по миру, нужно, чтобы больные пациенты активно путешествовали», — отметил Поздняков в беседе с «Известиями».

По словам инфекциониста, вирус Марбург действительно очень опасен — он обладает высшей группой патогенности. Врач привел данные, согласно которым умирает каждый второй зараженный.

«Но пока это больше похоже на страшилку. Сценарий, когда зараженные пациенты, как зомби, поползут в другие страны — откровенно фантастический. Но вот несоблюдение техники безопасности может служить источником внутрилабораторных заражений, и это уже реальный риск. Например, Эболой люди заражались после неудачных лабораторных экспериментов», — заключил Поздняков.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза лихорадки Марбург в Россию минимальный, так как прямое авиасообщение между РФ и Ганой отсутствует.

В этот же день министерство здравоохранения Ганы объявило о первой в истории страны вспышке лихорадки Марбург, передает южноафриканская радиостанция SABC. Вспышку лихорадки объявили после того, как лаборатория Института Пастера в Дакаре подтвердила данные института медицинских исследований Ганы о двух случаях болезни, вызванной вирусом Марбург в стране. Пациентами являются двое мужчин. Позднее оба умерли с разницей в несколько дней.

По данным министерства Ганы, на данный момент выявлено 98 лиц, которые имели контакты с заболевшими, все они находятся на карантине под наблюдением врачей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Гану группу специалистов для мониторинга эпидемиологической ситуации.

В августе 2021 года на юге Гвинеи выявили первый случай заболевания лихорадкой Марбург. Зараженный скончался. Взятую у него кровь обследовали в одной из национальных лабораторий страны, затем в Институте Пастера в Сенегале. Результаты обоих исследований подтвердили лихорадку Марбург.

Вирус обнаружили в районе, где с января по июнь этого года произошла вспышка лихорадки Эбола. Возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий Эболу.

Вакцины против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует.

Cлучаи заболевания лихорадкой Марбург в предыдущие годы фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

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