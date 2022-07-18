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В Подмосковье упростили социальную газификацию

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Фото: ТАСС/URA.RU
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В Московской области упростили социальную газификацию. Жители региона теперь могут подать заявление на заключение договора догазификации на региональном портале госуслуг. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщается на сайте регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

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По словам главы мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, жителям региона больше не нужно прикладывать документы, которые подтверждают их льготный статус или наличие маткапитала.

Теперь можно подать заявление на региональном портале госуслуг, а сервис сам заполнит недостающие сведения и сумму остатка, который доступен для оплаты проведения газа, отмечает телеканал «360». Воспользоваться услугой «Заключение договора о подключении в рамках догазификации» могут собственники домов, которые газифицируют по соцпрограмме. Она находится в разделе «Дом и ЖКХ», уточняет РИАМО.

11 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что степень цифровизации госуслуг в регионе достигла 95%. Жителям Подмосковья доступно 380 региональных и муниципальных услуг.

Также в июле стало известно, что компания «Мособлгаз» догазифицировала в Московской области еще 15 населенных пунктов по социальной газификации. В целом уже догазифицирован 1776-й населенный пункт Подмосковья и построено 1182 км газопроводов по программе. При этом все еще ведутся строительные работы в 128 населенных пунктах.

В тот же день президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Воробьевым, на которой глава региона отчитался о темпах газификации населенных пунктов. Как отметил Воробьев, в планах властей Подмосковья до конца года газифицировать 115 тыс. домовладений.

29 марта сообщалось, что в Московской области «Мособлгаз» завершил работы еще в 26 населенных пунктах по президентскому проекту «Социальная газификация».

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