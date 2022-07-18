В Госдуме оценили призыв к Евросоюзу готовиться к роспуску НАТО

Будущее Североатлантического альянса выглядит достаточно неопределенно, поскольку в настоящее время НАТО представляет из себя сборище преданно заглядывающих в глаза США сателлитов. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова депутата бундестага Севим Дагделен о необходимости готовиться к роспуску НАТО.

«НАТО давно представляет из себя междусобойную организацию, которая больше напоминает не альянс самостоятельных стран, а сборище преданно заглядывающих в глаза США сателлитов. Европейские страны, сталкивающиеся сейчас со сложностями из-за последствий собственной санкционной политики, проводимой под давлением США, пока не имеют достаточной смелости, чтобы решиться на самостоятельный политический курс, поэтому им остается приносить в жертву свои интересы в угоду США», — указал он.

По словам депутата, когда внутри какого-либо объединения зреет недовольство, а это в настоящее время можно наблюдать и в ЕС, и в НАТО, оно рано или поздно рискует вырваться наружу, тем самым разрушив это объединение.

Парламентарий подчеркнул, что Североатлантический альянс утратил былую мощь и эффективность. Включение же в его состав новых участников не приведет к укреплению этой мощи, а создаст новые проблемы, добавил он.

«Не все страны готовы обороняться в случае конфликта, не у всех есть на это средства и силы, не все могут заявить об энергетической независимости от России, так что будущее НАТО выглядит достаточно неопределенно», — заключил Белик.

Ранее в этот день депутат парламента Германии от Левой партии Дагделен призвала Евросоюз готовиться к роспуску НАТО и проводить более самостоятельную политику, не принося в жертву собственные интересы в угоду США.

Политик подчеркнула, что кризис на Украине показал невозможность достижения мира в Европе без учета интересов России. Помимо этого она указала на противоречие интересов США и ЕС по украинскому вопросу, отметив, что Вашингтон готов «воевать до последнего украинца» ради военного поражения Москвы. Однако, по словам депутата бундестага, ЕС не должен подстраиваться под интересы и стратегию Соединенных Штатов.

До этого глава Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван написал для издания People's Daily, что блок НАТО на фоне спецоперации РФ в очередной раз доказал, что представляет собой угрозу развитию мира на планете. Он напомнил, что за последние два десятилетия альянс нарушил обещание не расширяться ни на дюйм на Восток и расширился в пяти направлениях, что стало причиной сегодняшнего кризиса вокруг Украины.