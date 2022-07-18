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ФСИН организовала проверку по факту гибели проректора таможенной академии в СИЗО

ФСИН организовала проверку по факту гибели проректора Российской таможенной академии в СИЗО
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области организовала служебную проверку по факту гибели проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом сообщили 18 июля в ведомстве.

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«В настоящее время по данному факту в учреждении проводится служебная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы», — передает сообщение ТАСС.

По факту гибели проректора Российской таможенной академии Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. Известно, что следователи уже провели допрос сотрудников СИЗО и изъяли должностные инструкции.

Керефов был обнаружен в камере без признаков жизни в СИЗО № 1 в подмосковном Ногинске. Рядом с ним была записка. В ней он написал, что раскаивается в совершенном преступлении, из-за которого попал в следственный изолятор.

Правоохранители задержали Керефова 5 июля. На следующий день ему предъявили обвинение в продаже наркотиков через даркнет. По данным следствия, фигурант администрировал интернет-магазины со своего рабочего компьютера. С его же помощью он проводил переговоры с покупателями, координировал работу курьеров, предоставлял информацию потребителю о местонахождении закладок с запрещенными веществами.

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