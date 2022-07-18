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Довоенный корпус школы № 90 отремонтируют в Ижевске

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В Ижевске в 2023 году капитально отремонтируют корпус школы № 90, построенный в 1936 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Двухэтажное здание располагается по улице Ленина, 82. Обследование объекта показало, что ему необходим капитальный ремонт. Согласно составленной смете, стоимость работ составит 15,7 млн рублей.

В рамках ремонта подрядчику необходимо восстановить отмостки, фундамент, наружную кладку подвала, привести в порядок входные группы и фасад, выполнить внутренние отделочные работы и уделить особое внимание кровле. Системы электроснабжения, водопровода, канализации, отопления, освещения будут полностью заменены, пишет ИА «Сусанин».

Отмечается, что корпус школы также не имеет спортивной площадки и зала. В 2021 году был разработан проект площадки стоимостью 12,5 млн рублей.

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