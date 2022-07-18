Карта спецоперации на Украине 18 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка в ДНР поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона». Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражены две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган», три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30.