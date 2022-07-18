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Реконструкция оставшейся части набережной в Ижевске начнется в 2024 году

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В Ижевске (Удмуртия) в 2024 году планируют начать реконструкцию оставшейся части набережной городского пруда. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На первом этапе работы пройдут на отрезке от эспланады до речки Подборенки. Техническое задание на проектирование уже разработано, а до конца 2022 года будет подготовлен эскиз.

Второй этап предусматривает благоустройство от Подборенки до пляжа. На набережной обустроят места отдыха, велодорожки с велопрокатом, площадки для занятий спортом, парковку, летние веранды. Как отмечает Udm-info.ru, зеленые насаждения планируется сохранить по максимуму.

К 2024 году специалисты разработают проект реконструкции и подадут заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета.

В 2010 году набережную городского пруда реконструировали к 450-летию вхождения Удмуртии в состав России. Однако тогда финансирования хватило только на отрезок от причала до поворота к городку Металлургов. В 2018-м проект оставшегося участка занял второе место в рейтинговом голосовании по выбору территорий, требующих обновления в Ижевске. На первом оказалась Центральная площадь.

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