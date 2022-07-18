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В Турции призвали отказаться от покупки истребителей F-16 у США

Лидер турецкой партии «Родина» Перинчек призвал отказаться от покупки истребителей F-16 у США
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Фото: Commons.wikimedia.org/BokicaK
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Запрос Турции на закупку американских истребителей F-16 должен быть отозван. Об этом заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

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«Настойчивость в покупке F-16 у США, НАТО угрожает нашей стране, противоречит национальной гордости и интересам. Политика «вы не дали нам наши F-35, продайте хотя бы F-16» не оправдала себя. Никто не имеет права ставить наше государство в такое положение», — приводит его слова газета Aydinlik 17 июля.

Кроме того, Перинчек сказал, что Североатлантический альянс угрожает Турции из Греции, Восточного Средиземноморья, Сирии и северного Ирака.

«Угрозе НАТО нельзя противостоять с помощью самолетов НАТО», — добавил политик.

Так Перинчек отреагировал на утвержденную в палате представителей США поправку к оборонному бюджету, усложняющую передачу Анкаре истребителей. Согласно инициативе, власти Турции должны будут гарантировать, что самолеты не будут применяться для вторжения в воздушное пространство Греции.

В то же время полковник штаба Военно-воздушных сил Турции в отставке Ихсан Сефа выразил мнение, что собственные самолеты страны могут взять на себя нагрузку F-16.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс 7 июля сообщил, что Вашингтон готов обсуждать с конгрессом вопрос продажи истребителей F-16 Турции. Американский президент Джо Байден 30 июня заявил, что данная сделка не является платой за то, что турецкая сторона сняла свои возражения против вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

В начале июня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что переговоры с США по поставкам республике американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе.

Турция запрашивала у Соединенных Штатов 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести истребители Анкара заявила после исключения страны из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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