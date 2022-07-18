Мишустин назвал сферы деятельности вице-премьера Мантурова

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров будет курировать вопросы промышленности, атомной ракетной и оборонной отраслей. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На новой должности [Мантуров] будет курировать вопросы государственной политики в сфере промышленности, а также выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей. Осуществлять технологический и атомный надзор», — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что дополнительно к своим отраслевым полномочиям все вице-премьеры отвечают за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов. В этой связи за Мантуровым закреплен промышленно-ориентированный Уральский федеральный округ.

Госдума 15 июля утвердила Мантурова на пост вице-премьера. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении.

В пресс-службе Кремля уточняли, что должность в кабмине утверждена указом президента России 12 июля. Согласно документу, число заместителей премьер-министра России увеличивается с 10 до 11. Документ вступил в силу с момента его подписания.

Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров. Через полгода десятым стал Александр Новак, до этого руководивший Минэнерго.