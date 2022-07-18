Глава минфина США оценила позицию Индии по предельным ценам на нефть из РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала обнадеживающими переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть. Об этом она сказала журналистам 18 июля во время полета из Индонезии в Южную Корею.

«Прошедшие переговоры в целом были обнадеживающими», — сказала Йеллен агентству Reuters.

Также глава американского минфина рассказала, что провела продуктивные двусторонние встречи по поводу предложенного потолка цен более чем с шестью коллегами в кулуарах встречи финансовых чиновников «Группы 20» на индонезийском острове Бали.

В частности, она встретилась с официальными лицами из Саудовской Аравии, Австралии, Южной Африки, Турции и Сингапура.

Как добавил высокопоставленный источник в министерстве, Индия не давала обещаний американской стороне относительно ограничения цен на нефть, но работала с США, «не выражая враждебности по отношению к этой идее».

16 июля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США рассказал о возможности королевства увеличить ежедневный уровень добычи нефти на 3 млн баррелей. На данный момент в королевстве добывают по 10 млн баррелей ежедневно.

Днем ранее сообщалось, что США и Саудовская Аравия приняли решение о поддержке стабильности мирового рынка энергоресурсов.

15 июля после переговоров с руководством королевства президент США Джо Байден заверил, что бензин на автозаправках страны дешевеет с каждым днем, а его визит на Ближний Восток поспособствует ускорению этого процесса.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, если планы стран «Группы семи» (G7) по установлению потолка цен на российскую нефть все-таки будут осуществлены, это приведет к росту цен на данный ресурс.

8 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Он также отметил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «Большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли Индия и Китай эту инициативу.