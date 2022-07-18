23 июля в Нижнем Новгороде пройдет главная супергонка лета GT Cup.

23 июля на автодроме «Нижегородское кольцо» в Нижнем Новгороде пройдут главные соревнования гоночных суперкаров по шоссейно-кольцевым автогонкам — GT Cup. Гран-при Нижнего Новгорода.

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

GT Cup — чемпионат, состоящий из пяти этапов в формате Гран-при, который проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только автомобили Porsche.

Гран-при Нижнего Новгорода — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе две очные массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack,Ю а также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: GT Cup. Гран-при Нижнего Новгорода запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 11:30 в субботу. Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.