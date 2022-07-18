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Шойгу поставил группировке войск «Восток» приоритет при ударах по ВСУ

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Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал 18 июля российскую группировку «Восток», задействованную в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщили в возглавляемом и ведомстве.

Шойгу, инспектируя «Восток», дал указание командующему группировкой Рустаму Мурадову на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности украинских войск, из которых они обстреливают жилые кварталы в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также поджигают поля с пшеницей и хранилища с зерновыми.

В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов. Онлайн спецоперации 18 июля
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Мурадов в свою очередь доложил Шойгу о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач в ходе спецоперации.

16 июля Шойгу отдал приказ нарастить Вооруженным силам РФ действия на всех направлениях спецоперации, чтобы исключить возможность украинским войскам наносить удары по мирному населению. Он также проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи спецоперации, и заслушал доклады о текущей обстановке и действиях противника.

До этого, 26 июля, Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации. Известно, что отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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