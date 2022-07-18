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Врачи в Подмосковье удалили женщине опухоль размером 25 см

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Врачи в Московской области удалили пожилой женщине 25-сантиметровую опухоль. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

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В больницу Красногорска поступила 76-летняя пациентка с жалобами на тянущие боли внизу живота. КТ показал опухоль левого яичника 20 на 25 см. Новообразование удалось оперативно удалить.

Как отмечает телеканал «360», женщина долгое время не проходила медицинских обследований и не знала о том, что у нее начала образовываться опухоль. Росла она около 15 лет, а беспокоить начала, когда перекрутилась его ножка, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал заведующий гинекологическим отделением красногорской городской больницы № 1 Александр Ли, такое состояние опасно тем, что ухудшается кровоснабжение органа и могут развиться некроз и перитонит.

Женщину готовят к выписке, ее состояние удовлетворительное. Гистология показала доброкачественное новообразование, пишет РИАМО.

В конце июня врачи в Московской области спасли от инвалидности 81-летнего пациента, в чьей голове была обнаружена опухоль размером с яблоко. Она давила на правое полушарие мозга. Отмечается, что пациент уже встал на ноги после операции. Опухоль оказалась доброкачественной.

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