В Луганской Народной Республике (ЛНР) завершено формирование администраций во всех городах и районах. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава республики Леонид Пасечник.

Указ о создании администраций в городах и районах республики был подписан в начале марта. Документом предписывается создать администрации по всей республике с целью формирования исполнительных органов государственной власти, включая как освобожденные от киевских силовиков территории, так и находящиеся под их контролем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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