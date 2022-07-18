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Hyundai разработала на базе Creta семиместный минивэн Stargazer

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Фото: Hyundai
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Hyundai Motor разработала на базе Creta семиместный минивэн Stargazer. В компании считают, что целевым рынком для модели станут страны Юго-Восточной Азии, а производство Stargazer наладят в Индонезии. Об этом 18 июля сообщил портал Drom.ru.

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По ходовой части и многим агрегатам минивэн унифицирован с кроссовером Hyundai Creta SU2.

Экстерьер новой модели выдает футуристическое оформление передней и задней частей кузова. Блок-фары установлены в углах бампера, над ними поперек носовой части сформирована горизонтальная LED-полоса дневных ходовых огней. Задние фонари тоже объединены световой планкой. Это стилевое решение родним новый минивен с полноразмерным вэном Staria.

Базовая конфигурация модели предполагает семиместную компоновку. В салоне установлены цифровой щиток приборов диагональю 4,2 дюйма и экран медиасистемы размерностью 8 дюймов.

Stargazer предложат с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 115 л. с. По выбору потребителя его можно состыковать либо с 6-скоростной МКП, либо с вариатором. Тип привода машины — передний.

По данным портала в Индонезии уже начали принимать заказы на Hyundai Stargazer, цены варьируются от 243,3 млн до 307,1 млн местных рупий ( примерно от 929 тыс. до 1,173 млн рублей).

Новинку выпускают в трех фиксированных комплектациях — Active, Style и Prime. В Юго-Восточной Азии Hyundai Stargazer будет конкурировать с такими моделями, как Mitsubishi Xpander, Honda BR-V, Toyota Avanza/Veloz и Daihatsu Xenia.

13 июля Honda для американского рынка показала новый кроссовер CR-V. Машина сделана в стилистике большого пикапа Ridgeline и полноразмерного внедорожника Passport TrailSport. В базовое оснащение нового CR-V вошли комплекс безопасности Honda Sensing, 10 подушек безопасности, мультимедиа с семидюймовым дисплеем и аудиосистема Bose с 12 динамиками.

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