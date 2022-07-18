Песков оценил возможность двусторонней встречи Трасс и Путина

Программа каких-либо двухсторонних встреч в рамках саммита G20 не прорабатывалась. Об этом заявил 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал журналистам заявление претендующей на пост премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс (глава МИД Великобритании) о том, что она готова встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках «Двадцатки».

«Российская сторона продолжает и участвует в подготовке к саммиту. Мы участвуем во всех форматах «Двадцатки», имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения о целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет, но программа каких-либо двусторонних встреч еще не прорабатывалась», — заявил Песков.

17 июля Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра Великобритании. По словам дипломата, она еще и «готова осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова».

До этого, 21 июня, Трасс заявила, что Великобритания будет вводить новые санкции в отношении России до тех пор, пока из Украины не будут выведены все российские войска. Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Украине оружие.

В этом году саммит G20 состоится 15–16 ноября на острове Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо отправил приглашения на саммит главам государств, входящих в G20, в том числе и Путину, который его принял.