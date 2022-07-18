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Молодой человек утонул во время купания в реке в Уфе

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В Уфе во время купания в состоянии алкогольного опьянения утонул 19-летний молодой человек. Об этом сообщает уфимское управление гражданской защиты.

Трагедия произошла днем в воскресенье, 17 июля, в микрорайоне Сипайлово. По словам очевидцев, компания из двух молодых людей и девушки отдыхала на берегу и распивала спиртные напитки. В какой-то момент они решили поплавать, но один из парней начал тонуть. Его попыталась спасти подруга, но также едва не ушла под воду. Девушку спасли люди с проходящего мимо катера. Молодому человеку помочь не удалось, он утонул.

По предварительным данным, погиб парень 2003 года рождения. Девушку 2005 года рождения забрала бригада скорой помощи, пишет «МедиаКорСеть».

Сейчас водолазы поисково-спасательного отряда ведут поиски утонувшего.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области спасатели обнаружили в озере тело утонувшего мужчины. Еще одни поиски ведутся в черте Оренбурга. Мужчина 1969 года рождения пропал в районе автомобильного моста на улице Донгузской.

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