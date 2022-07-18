Подозреваемого в убийстве семьи под Ростовом арестовали на два месяца

Подозреваемый в убийстве четырех человек под Ростовом арестован на два месяца. Об этом сообщили 18 июля в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

«Будучи допрошенным следователем об обстоятельствах преступлений, подозреваемый пояснил, что совершил убийство, находясь в состоянии наркотического опьянения, а мотивом явились личные неприязненные отношения к убитому им 37-летнему мужчине. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении.

В СК указали, что в ходе обысков по месту жительства подозреваемого были обнаружены вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к убийству. Также недалеко от места проживания подозреваемого обнаружено и изъято орудие преступлений.

16 июля 36-летний подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке выехать из города.

Тела убитых обнаружили 15 июля в квартире в городе Новошахтинске. По данным «Известий», была расстреляна семья: 37-летний мужчина, две женщины 26 и 24 лет и двухлетний мальчик. Еще одну маленькую девочку обнаружили с огнестрельными ранениями. По словам врачей, девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту убийства семьи было возбуждено уголовное дело.