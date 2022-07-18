IKEA ограничила время для онлайн-покупок до 10-15 минут

IKEA ограничила время онлайн-покупок на период распродажи в России до 10–15 минут. Об этом сообщается на сайте ритейлера.

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10–15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — цитирует сообщение RT.

16 июля сообщалось, что IKEA пока не намерена продавать свои торговые точки в России, сообщает телеканал «360».

Дне ранее ритейлер объявил сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты, пишет Life.Ru. 27 июня сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

В ночь на 5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России, сообщается на сайте kp.ru. Распродать товар обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Однако в первый же день сайт компании рухнул. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. Технический эксперт заявлял «Известиям», что на восстановление работы сайта у продавца может уйти несколько дней.

На следующий день в компании сообщили, что по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Там добавляли, что обрабатывают уже полученные заявки, прием новых возобновится позже.

7 июля российский сайт IKEA периодически позволял сделать заказ. Корреспондент «Известий» смог оформить покупку на товары разных категорий.

Позднее, 8 июля, компания приостановила распродажу на российской версии своего сайта. Ритейлер попросил следить за обновлениями на сайте.

В тот же день организация «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе IKEA о защите прав неопределенного круга потребителей. Она просит суд признать действия компании противоправными. В ОПИ жалуются, что, вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, ритейлер избавляется от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи перед уходом с рынка.