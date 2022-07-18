Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол заявил о принятии Россией мер в случае размещения баз НАТО в Финляндии
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Мир
В ФРГ допустили сокращение поставок по «Северному потоку»
Мир
Песков назвал санкции платой РФ и Ирана за суверенитет
Мир
В Ростовской области выявили завербованного СБУ жителя Украины
Происшествия
Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку в Ленобласти
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза
Мир
Песков оценил возможность двусторонней встречи Трасс и Путина
Экономика
H&M объявила об уходе из России
Мир
В ЛНР завершили формирование администраций во всех городах

IKEA ограничила время для онлайн-покупок до 10-15 минут

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

IKEA ограничила время онлайн-покупок на период распродажи в России до 10–15 минут. Об этом сообщается на сайте ритейлера.

Шведский стоп: мошенники придумали сценарий с распродажей IKEA
Как кибераферисты используют ажиотаж вокруг ухода бренда из страны

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10–15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — цитирует сообщение RT.

16 июля сообщалось, что IKEA пока не намерена продавать свои торговые точки в России, сообщает телеканал «360».

Дне ранее ритейлер объявил сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты, пишет Life.Ru. 27 июня сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

В ночь на 5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России, сообщается на сайте kp.ru. Распродать товар обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Однако в первый же день сайт компании рухнул. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. Технический эксперт заявлял «Известиям», что на восстановление работы сайта у продавца может уйти несколько дней.

На следующий день в компании сообщили, что по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Там добавляли, что обрабатывают уже полученные заявки, прием новых возобновится позже.

7 июля российский сайт IKEA периодически позволял сделать заказ. Корреспондент «Известий» смог оформить покупку на товары разных категорий.

Позднее, 8 июля, компания приостановила распродажу на российской версии своего сайта. Ритейлер попросил следить за обновлениями на сайте.

В тот же день организация «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе IKEA о защите прав неопределенного круга потребителей. Она просит суд признать действия компании противоправными. В ОПИ жалуются, что, вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, ритейлер избавляется от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи перед уходом с рынка.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022