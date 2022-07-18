Уголовное дело возбуждено по факту гибели проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Об этом 18 июля сообщили в Следственном комитете России.

Как уточняется в Telegram-канале подмосковного главка СК России, тело обвиняемого обнаружили 16 июля в одиночной камере СИЗО.

«По данному факту следственным отделом по Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

Следователи провели допрос сотрудников СИЗО, изъяты должностные инструкции, назначены судебные экспертизы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление должностного лица, допустившего халатность», — заключили в СК.

Керефов был найден мертвым в СИЗО № 1 в Ногинске Московской области. По предварительной информации, проректор покончил с собой.

Рядом с ним была записка. В ней он написал, что раскаивается в совершенном преступлении, из-за которого был арестован.

Правоохранители задержали Керефова 5 июля. На следующий день ему предъявили обвинение в продаже наркотиков через даркнет.

По данным следствия, фигурант администрировал интернет-магазины со своего рабочего компьютера. С его же помощью он проводил переговоры с покупателями, координировал работу курьеров, предоставлял информацию потребителю о местонахождении закладок с запрещенными веществами.

Люберецкий суд Москвы арестовал его 7 июля. В тот же день адвокат проректора Алексей Цыганов о признании подзащитным вины в сбыте 2 кг наркотиков.

Как отмечала представитель управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, следствием также задержан организатор нарколаборатории, где фигурант мог приобретать наркотики а также двое его сообщников. В итоге правоохранители пресекли работу крупной нарколаборатории.