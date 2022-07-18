Заметное потепление ожидается в Москве к концу недели

Текущая неделя в Москве будет умеренно теплой, но дожди могут быть каждый день, рассказала в понедельник, 18 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

«Первая половина недели в Московском регионе будет умеренно теплой, примерно +20…+22 градуса. Но практически каждый день возможны дожди. Со второй половины недели, начиная с пятницы, характер погоды поменяется, ее будет определять антициклон, поэтому станет заметно теплее. Температура воздуха в пятницу и субботу составит +25…+28 градусов, а ночью — +13…+18», — поделилась метеоролог.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о «ранней осени» в Москве на неделе с 18 по 24 июля.

Он предупредил, что температура воздуха в столице будет отставать от климатической нормы.

14 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сильную жару в ряде российских регионов в ближайшие дни. Как уточнил Вильфанд, на Камчатке, в Магаданской области, на востоке Коми, в Архангельской области столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Также жара ожидается на Урале.