Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол заявил о принятии Россией мер в случае размещения баз НАТО в Финляндии
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Мир
В ФРГ допустили сокращение поставок по «Северному потоку»
Мир
Песков назвал санкции платой РФ и Ирана за суверенитет
Мир
В Донбассе была уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab
Мир
В офисе Зеленского опровергли увольнение генпрокурора и главы СБУ
Мир
Шойгу дал указание группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Мир
Песков оценил возможность двусторонней встречи Трасс и Путина
Экономика
H&M объявила об уходе из России
Мир
В ЛНР завершили формирование администраций во всех городах

Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку. Авдеевка взята в полукольцо, сообщил в понедельник, 18 июля, официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов. Онлайн спецоперации 18 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» зашли в Авдеевку и готовы разрезать украинскую группировку в городе. Бригада смогла закрепиться на северо-востоке города на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В задачу бойцов входит удержание противника под контролем, чтобы ему не удавалось вылезти из укреплений.

Как рассказал в тот же день корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров, побывавший в рядах батальона под Авдеевкой, где до противника всего 150 метров, добраться до украинских боевиков довольно сложно. По его словам, бывшие позиции ВСУ представляют собой систему окопов. Однако добраться до украинских солдат по этим окопам нельзя, поскольку перед уходом они заминировали все пути. Поэтому единственный путь — наносить удары по их позициям.

«Пятнашка» планирует занять всю территорию Авдеевки. Если это удастся, то ситуация в районе Донецка кардинально изменится. После взятия пригорода оборона ВСУ в этом направлении распадется.

Также в конце прошлой недели стало известно, что союзные силы РФ и ДНР контролируют большую часть путей отхода украинских войск из Северска и Соледара. Тогда же украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022