Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку. Авдеевка взята в полукольцо, сообщил в понедельник, 18 июля, официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» зашли в Авдеевку и готовы разрезать украинскую группировку в городе. Бригада смогла закрепиться на северо-востоке города на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В задачу бойцов входит удержание противника под контролем, чтобы ему не удавалось вылезти из укреплений.

Как рассказал в тот же день корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров, побывавший в рядах батальона под Авдеевкой, где до противника всего 150 метров, добраться до украинских боевиков довольно сложно. По его словам, бывшие позиции ВСУ представляют собой систему окопов. Однако добраться до украинских солдат по этим окопам нельзя, поскольку перед уходом они заминировали все пути. Поэтому единственный путь — наносить удары по их позициям.

«Пятнашка» планирует занять всю территорию Авдеевки. Если это удастся, то ситуация в районе Донецка кардинально изменится. После взятия пригорода оборона ВСУ в этом направлении распадется.

Также в конце прошлой недели стало известно, что союзные силы РФ и ДНР контролируют большую часть путей отхода украинских войск из Северска и Соледара. Тогда же украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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