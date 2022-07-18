Посол заявил о принятии Россией мер в случае размещения баз НАТО в Финляндии

Формальное вступление Финляндии в НАТО не несет непосредственной угрозы для России, однако в случае размещения военной инфраструктуры альянса в этой стране Россия будет вынуждена принимать меры. Об этом российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил в понедельник, 18 июля, в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат уточнил, что если на территории Финляндии появится инфраструктура Североатлантического альянса в виде тяжелых ударных наступательных вооружений и ракетных комплексов, Россия вынуждена будет принимать адекватные меры с целью обеспечения своей безопасности, передает RT.

Кузнецов добавил, что такое развитие событий не отвечает планам Финляндии, это понимают внешнеполитическая и военно-политическая стороны финской страны, сообщает телеканал «360».

Парламент Финляндии поддержал 7 июля поправки в законопроект об охране границ. Документ позволит установить забор на границе с Россией протяженностью 1,3 тыс. км и закрыть ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях, передает «Федеральное агентство новостей».

6 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла никакой угрозы как для Финляндии, так и для Швеции. В этот же день глава полиции государственной безопасности Финляндии Антти Пелттари заявила, что их страна удивлена отсутствием давления со стороны России из-за намерения страны вступить в НАТО.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что в случае возникновения того или иного конфликта Швеция и Финляндия будут втянуты в него и наблюдать «со стороны» у этих стран больше не будет возможности. Помимо этого, парламентарий добавил, что размещение в этих государствах инфраструктуры НАТО, если оно последует, также поспособствует напряженности и нестабильности.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.