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Мэрия Тбилиси прекратит обеспечивать граждан Украины бесплатным жильем

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Фото: TASS/EPA/Leszek Szymanski
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Мэрия Тбилиси с 31 июля прекратит программу по обеспечению бесплатным жильем граждан Украины, переехавших в Грузию после начала специальной военной операции, им начнут выдавать пособия. Об этом 18 июля сообщили в администрации столицы Грузии.

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Размер ежемесячного пособия составит 300 лари (около $105) на семью и дополнительно 45 лари ($16) на человека.

«Кроме того, международные организации World Vision и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев рассматривают возможность выделения 235-ларового ($82) денежного пакета на человека», — цитирует сообщение мэрии ТАСС.

В связи с этим программа по обеспечению граждан Украины бесплатным жильем, действовавшая с 1 марта, прекращается.

С весны в отелях Тбилиси были размещены более 5,1 тыс. человек. Более 2,3 тыс. украинцев по-прежнему пребывают в гостиницах. Затраты города составили 11 млн лари (более $3,8 млн).

Граждане Украины бесплатно пользуются общественным транспортом и другими учреждениями, находящимися в подчинении муниципалитета Тбилиси. С февраля страна приняла более 25 тыс. украинских беженцев.

3 апреля глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о поддержке республикой Украины. Но страна не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию из-за национальных интересов народа.

31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что республика принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации по защите жителей Донбасса. Решение подверглось критике со стороны Госдумы РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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