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Посол РФ в Финляндии заявил о почти полном замораживании контактов между странами

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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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Практически все межправительственные и межведомственные контакты между Москвой и Хельсинки заморожены по инициативе финской стороны. Об этом 18 июля заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия-24».

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«За последние месяцы наши финские — еще до недавнего времени добрые — друзья сделали все возможное, чтобы накопленный за последние десятилетия огромный потенциал двустороннего сотрудничества на всех уровнях и во всех областях практически перестал существовать. По инициативе финнов заморожены практически все межправительственные и межведомственные контакты», — сказал он.

Кузнецов добавил, что формальное вступление Финляндии в НАТО не несет непосредственной серьезной угрозы для России, но в случае размещения на территории страны инфраструктуры альянса и тяжелых вооружений Москва будет вынуждена реагировать адекватными мерами для обеспечения своей безопасности.

«Я очень рассчитываю, что финская военно-политическая, внешне-политическая сторона прекрасно понимают, что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии», — отметил он.

Ранее, 16 мая, Кузнецов указал на почти разрушенную торговлю между двумя странами из-за антироссийских западных санкций, к которым присоединились Хельсинки. Он добавил, что восстановление двухсторонних торгово-экономических отношений между странами потребует немало времени и будет достаточно болезненным.

14 июля сообщалось, что Россия прекратила взаимодействие с Северным советом министров, в который входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств и введенные ими санкции.

Отношения между Россией и Финляндией стали напряженными после начала спецоперации по защите Донбасса и решения Финляндии вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.

В Кремле назвали НАТО «достаточно агрессивным блоком», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса. Президент России Владимир Путин еще 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он подчеркнул, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.

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