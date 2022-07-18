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Торговая сеть H&M решила прекратить деятельность в России

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Шведская торговая сеть H&M объявила о процессе сворачивания бизнеса в России. Об этом пресс-служба компании сообщила 18 июня на официальном сайте.

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«Ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности и непредсказуемости будущего, компания запустила процесс по остановке бизнеса», — подтвердили «Известиям» в российском подразделении H&M.

Как заявила гендиректор сети Хелена Хельмерссон, учитывая текущую ситуацию в компании считают невозможным продолжать бизнес в РФ.

«Предполагается временно открыть физические магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся запасов», — говорится в сообщении.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с «Известиями» предположил, что распродажа товаров может начаться в течение двух недель. Он уточнил, что у компании в РФ 130 магазинов, которые расположены в ТЦ.

H&M Group объявила 2 марта о решении временно приостановить продажи в России. Позже ритейлер одежды отметил в своем отчете, что закрытие магазинов в РФ, Белоруссии и на Украине обошлось во II квартале 2022 года в 1,2 млрд рублей.

Компания была основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России осуществляла деятельность с 2009 года.

Иностранные компании в последние несколько месяцев начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

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