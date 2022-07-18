Спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины в озере в Оренбуржье
В Соль-Илецком городском округе в Оренбургской области спасатели обнаружили в озере тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона.
Заявка на проведение поисковых мероприятий поступила в ведомство ранее, 18 июля. Группа водолазов извлекла из озера Буранное тело мужчины 1983 года рождения, пишет 56orb.ru.
Тело передано сотрудникам правоохранительных органов.
Еще одни поиски ведутся в черте Оренбурга. Мужчина 1969 года рождения пропал в районе автомобильного моста на улице Донгузской, уточняет РИА «Оренбуржье».
«Спасатели на лодке осматривают водную гладь и прибрежные территории», — рассказали в профильном департаменте.
13 июля в поселке Радченко Тверской области в карьере было найдено тело мужчины. По факту гибели человека региональное СУ СКР организовало проверку.