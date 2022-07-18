Аналитик прокомментировал сообщения о стоимости энергетического кризиса в ЕС

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в понедельник, 18 июля, заявление обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа о том, что общий счет за спасение европейского энергетического рынка предстоящей зимой с легкостью превысит $200 млрд.

«Сейчас публикуется огромное количество оценок, и все они строятся на каких-то мало вразумительных обоснованиях... Все зависит от того, допустим, какая будет цена на нефть, на газ. Этого никто не знает», — сказал аналитик в беседе с RT.

Правосудов отметил, что из-за введенных санкций происходит рост цен на энергоресурсы, и от этого страдают потребители.

«Появилось сообщение о том, что в Польше не хватает угля, потому что они отказались от поставок российского угля. Они пытаются закупать где-то еще, но это далеко везти и дорого. Население недовольно, что им не хватает угля», — добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что на данный момент дать точный прогноз по развитию ситуации вокруг энергетического кризиса Европы невозможно.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас высказал опасение, что спасение энергетического рынка Европы этой зимой обойдется ей не менее чем в $200 млрд.

По словам автора, эти расчеты не учитывают худшие варианты, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, а зима будет более холодной, чем обычно, пишет REGNUM.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

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