Энергетический кризис — причина «сокрушительного приговора» для будущего экономики Германии. Об этом написало издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Согласно последним данным аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, ФРГ не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией, говорится в статье. В 2007 году в этом списке находилось семь немецких организаций.

«Среди 100 самых ценных компаний в мире нет ни одной из Германии. В ходе нынешнего энергетического кризиса это вряд ли изменится в ближайшее время. <…> Рынок капитала выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», — отмечает обозреватель.

При этом уточняется, что Германия — самая энергоемкая промышленная площадка в мире, и экспортная модель ФРГ чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке.

Как подчеркивает издание, из-за «чересчур амбициозного» плана по переходу на альтернативные источники питания в стране высокие цены на электричество. Компании принимают решение о переносе своих производственных объектов в другие государства.

Также в стране наблюдается медленный рост производительности труда и снижение реальной заработной платы.

Экс-депутат бундестага и Европарламента Фабио де Масси в своей статье для Berliner Zeitung 16 июля предупредил о том, что антироссийские санкции наносят больше вреда Западу, в том числе Германии. Он обратил внимание на сокращение поставок газа из РФ в ФРГ, которое негативно влияет на экономику страны, и предупредил об угрозе «экономического спада, стремительного роста безработицы и шоковой инфляции».

Журнал Forbes 13 июля написал, что экономику Германии ждут проблемы, если «Северный поток» не вернется в строй 21 июля после планового обслуживания. Как уточнило издание, страна по-прежнему сильно зависит от импорта российских энергоносителей, и дальнейшее сокращение поставок может привести ко множеству экономических, социальных и политических последствий.

Президент России Владимир Путин 13 апреля отметил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.