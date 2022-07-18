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В Донбассе была уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab

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Фото: Global Look Press/dpa/Rainer Jensen
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Первая польская самоходная гаубица AHS Krab была уничтожена в ходе боев на Донбассе. Об этом сообщает портал onet.pl со ссылкой на украинские источники.

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«Первая польская самоходная гаубица «Краб» уничтожена в Украине. По предварительной информации, ее экипаж не пострадал», — приводит портал слова источника.

Ранее, 29 мая, появилась информация о том, что Варшава передала Киеву 18 единиц современных самоходных гаубиц AHS Krab с орудием калибра 155 мм. Сообщалось, что польские военные обучили 100 украинских артиллеристов работе с этими гаубицами.

AHS Krab уже несколько лет стоит на вооружении армии Польши. САУ производится концерном Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовым боекомплектом. За минуту орудие может выстрелить шесть раз.

Польша является вторым крупнейшим донором вооружения для Украины после США.

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы Парижа направить Киеву шесть самоходных гаубиц Caesar в дополнение к 12, поставленным ранее.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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