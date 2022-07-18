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В МИД Люксембурга рассказали о новых санкциях против России

МИД Люксембурга: новые санкции ЕС затронут юрлица и политиков из России и Украины
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Новые санкции Евросоюза коснутся юридических лиц, политиков из России и поддерживающих ее на Украине. Об этом 18 июля заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

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«Думаю, что мы подготовили все, что касается этих санкций. Знаю, что санкции не изменят мир. Но думаю, что мы должны продолжать курс, который взяли. Речь снова идет о людях, политиках, в первую очередь из России, но также коллаборационистах с Украины. Речь также идет о некоторых юридических лицах», — сказал он по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Дипломат подчеркнул, что предварительная работа над мерами уже проделана.

14 июля агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз намерен включить около 50 физических и юридических лиц из России в седьмой пакет санкций. По данным агентства, новые ограничения будут наложены на «следующей неделе». В них также пойдет речь о золоте и ужесточении уже введенных рестрикций.

15 июля словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, указал депутат.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза был введен 3 июня. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из РФ в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов. Кроме того, от системы SWIFT были отключены три крупных российских банка.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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