В МИД Люксембурга рассказали о новых санкциях против России

Новые санкции Евросоюза коснутся юридических лиц, политиков из России и поддерживающих ее на Украине. Об этом 18 июля заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

«Думаю, что мы подготовили все, что касается этих санкций. Знаю, что санкции не изменят мир. Но думаю, что мы должны продолжать курс, который взяли. Речь снова идет о людях, политиках, в первую очередь из России, но также коллаборационистах с Украины. Речь также идет о некоторых юридических лицах», — сказал он по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Дипломат подчеркнул, что предварительная работа над мерами уже проделана.

14 июля агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз намерен включить около 50 физических и юридических лиц из России в седьмой пакет санкций. По данным агентства, новые ограничения будут наложены на «следующей неделе». В них также пойдет речь о золоте и ужесточении уже введенных рестрикций.

15 июля словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, указал депутат.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза был введен 3 июня. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из РФ в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов. Кроме того, от системы SWIFT были отключены три крупных российских банка.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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