Нынешнее поколение Nissan Leaf может стать последним

Электромобиль Nissan Leaf может исчезнуть из модельной линейки марки после того, как жизненный цикл машины подойдет к концу. Скорее всего, на смену придет электрический кроссовер, сообщило 18 июля издание Motor. com.

Электромобиль Leaf выпускается больше 12 лет, нынешнее, второе поколение модели производится с 2017 года. Издание подчеркивает, что прямого наследника у электромобиля скорее всего не будет. Все дело в форме кузова машины.

В настоящее время основным рынком сбыта Leaf является Европа. За 2021 год европейцы приобрели более 33,7 тысячи электрических хэтчбеков, но в 2022 году спрос на модель начал падать. За первый квартал 2022 года удалось реализовать около 8,8 тысячи машин, это на 16,3% меньше результата за тот же период 2021 года.

В апреле текущего года Nissan слегка обновил модель, она получила расширенный список оснащения, но цена осталась прежней. Leaf 2023 модельного года можно узнать по черному глянцевому V-образному элементу спереди, который на дореформенной модели был хромированным.

Издание подчеркивает, что на смену Leaf придет другой автомобиль на электротяге. Возможно, это будет не хетчбек, а кроссовер.

15 июля в США был показан кабриолет Mini Cooper SE Convertible с полностью электрической трансмиссией. Машину представили как единственный в мире кабриолет премиум-класса с полностью электрической трансмиссией в сегменте компактных автомобилей.