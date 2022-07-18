Документы на украинскую визу подали десять россиян

Десять россиян подали документы на украинскую визу, идет проверка их документов, пока никому разрешения на въезд не дали. Об этом 18 июля заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Первую неделю вообще не было заявок на получение визы», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Демченко, документы на визу россияне подали на второй неделе действия визового режима. Большинство заявителей обратились за краткосрочными визами. Четверо просят предоставить им долгосрочную.

Как правило, на проверку уходит около десяти дней, но для россиян ее могут продлить. заключил Демченко.

12 июля в МИД Украины сообщили, что четверо россиян ожидают предоставления долгосрочных виз для воссоединения семьи.

1 июля Украина ввела визовый режим для россиян. Без визы граждане РФ не смогут въезжать на территорию Украины и следовать через нее транзитом. Получить визу возможно в визовых центрах восьми городов и в третьих странах.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».