Критика политики антироссийских санкций со стороны ряда стран Евросоюза (ЕС) несправедлива, Брюссель продолжит санкционную политику, заявил 18 июля глава дипломатии объединения Жозеп Боррель перед начало заседания глав МИД стран ЕС.

«Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой», — сказал он журналистам.

По мнению Борреля, санкции против России не являются ошибкой и будут расширены.

Утверждения о том, что цены на нефть выросли из-за санкций ЕС, он отверг. «Цены на нефть, напротив, упали, достаточно посмотреть на графики. Цены находятся сейчас на февральском уровне», — напомнил высокопоставленный дипломат.

По его словам, на предстоящем в понедельник заседании главы МИД рассмотрят усиление эффективности действующих санкций. Так же они обсудят запрет на импорт российского золота и индивидуальные рестрикции.

16 июля Боррель заявил, что странам Европы придется подождать, пока эффект от антироссийских санкций станет более заметным. Он напомнил, что рестрикции уже сейчас нацелены почти на 1200 россиян и почти 100 организаций в России, а также на значительное количество секторов российской экономики.

15 июля венгерский премьер Виктор Орбан спрогнозировал, что в ближайшие месяцы ЕС ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России политик назвал «выстрелом в легкие Европы», которая уже «начала задыхаться».

В тот же день заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко указал на ведущую к расколу в Европе конфронтационную линию Евросоюза и его санкционную политику.

14 июля в Еврокомиссии сообщили, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

13 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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