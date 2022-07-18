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Боррель отказался считать антироссийские санкции ошибкой

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Landemard
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Критика политики антироссийских санкций со стороны ряда стран Евросоюза (ЕС) несправедлива, Брюссель продолжит санкционную политику, заявил 18 июля глава дипломатии объединения Жозеп Боррель перед начало заседания глав МИД стран ЕС.

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«Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой», — сказал он журналистам.

По мнению Борреля, санкции против России не являются ошибкой и будут расширены.

Утверждения о том, что цены на нефть выросли из-за санкций ЕС, он отверг. «Цены на нефть, напротив, упали, достаточно посмотреть на графики. Цены находятся сейчас на февральском уровне», — напомнил высокопоставленный дипломат.

По его словам, на предстоящем в понедельник заседании главы МИД рассмотрят усиление эффективности действующих санкций. Так же они обсудят запрет на импорт российского золота и индивидуальные рестрикции.

16 июля Боррель заявил, что странам Европы придется подождать, пока эффект от антироссийских санкций станет более заметным. Он напомнил, что рестрикции уже сейчас нацелены почти на 1200 россиян и почти 100 организаций в России, а также на значительное количество секторов российской экономики.

15 июля венгерский премьер Виктор Орбан спрогнозировал, что в ближайшие месяцы ЕС ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России политик назвал «выстрелом в легкие Европы», которая уже «начала задыхаться».

В тот же день заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко указал на ведущую к расколу в Европе конфронтационную линию Евросоюза и его санкционную политику.

14 июля в Еврокомиссии сообщили, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

13 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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