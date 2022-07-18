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В ФРГ пожаловались на опустевший без российских туристов курорт Баден-Баден

Welt: Баден-Баден опустел без российских туристов
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Фото: Сommons.wikimedia.org/Torbenbrinker
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Немецкий курортный город Баден-Баден опустел без российских туристов. Об этом 12 июля написала газета Die Welt.

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Издание указало, что курорт на протяжении 200 лет был местом притяжения россиян, но после обострения конфликта вокруг Украины ситуация изменилась. Из местного курхауса (курортный дом. — Ред.) убрали флаг России, а ратуша Баден-Бадена вывесила украинский флаг.

Кроме того, одна из региональных пекарных сетей переименовала свой фирменный пирог из шоколадного теста, творога и пудинга «Руссишер Цупфкухен» в «Цупфкухен» без слова «русский».

Руководитель местной туристической компании Нора Ваггерсхаузен считает, что такие действия негативно скажутся на финансовом состоянии города. При этом за свою обеспокоенность отсутствием богатой российской клиентуры женщина столкнулась с бурей возмущений.

«Но против фактов не пойдешь: уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками. Еще хуже выглядит пешеходная зона», — отметили в издании.

Баден-Баден также приостановил партнерские отношения с Ялтой и Сочи. Помимо этого было отменено выступление оперной певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром.

По информации издания, политик из Свободной демократической партии и председатель Германо-российского культурного союза Рене Лоз назвал такую политику ужасной. Он считает, что в конечном итоге Баден-Баден наносит вред только себе самому. «Многие русские вложили деньги в этот город, когда он был банкротом», — подчеркнул политик.

Как утверждают маркетологи, доля россиян в городе уменьшается все последние годы, и другие группы приезжих давно компенсировали эти потери. Тем не менее, по словам владельца магазина Моники Шульц, раньше они хорошо жили благодаря русским. «Об этом, вероятно, придется забыть на обозримое будущее, а может быть, и навсегда», — заключила газета.

Ранее, 10 июля, журнал L'Espresso сообщил, что после присоединения Кипра к западным санкциям в отношении РФ турпоток из России существенно снизился, погружая остров в тяжелое экономическое положение. Как отмечается в материале, из-за сокращения присутствия россиян остров может потерять более €600 млн. Председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус счел, что «маленький остров платит несоразмерную цену» за антироссийские санкции по сравнению с другими европейскими странами.

Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что рестрикции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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