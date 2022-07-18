В ФРГ пожаловались на опустевший без российских туристов курорт Баден-Баден

Немецкий курортный город Баден-Баден опустел без российских туристов. Об этом 12 июля написала газета Die Welt.

Издание указало, что курорт на протяжении 200 лет был местом притяжения россиян, но после обострения конфликта вокруг Украины ситуация изменилась. Из местного курхауса (курортный дом. — Ред.) убрали флаг России, а ратуша Баден-Бадена вывесила украинский флаг.

Кроме того, одна из региональных пекарных сетей переименовала свой фирменный пирог из шоколадного теста, творога и пудинга «Руссишер Цупфкухен» в «Цупфкухен» без слова «русский».

Руководитель местной туристической компании Нора Ваггерсхаузен считает, что такие действия негативно скажутся на финансовом состоянии города. При этом за свою обеспокоенность отсутствием богатой российской клиентуры женщина столкнулась с бурей возмущений.

«Но против фактов не пойдешь: уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками. Еще хуже выглядит пешеходная зона», — отметили в издании.

Баден-Баден также приостановил партнерские отношения с Ялтой и Сочи. Помимо этого было отменено выступление оперной певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром.

По информации издания, политик из Свободной демократической партии и председатель Германо-российского культурного союза Рене Лоз назвал такую политику ужасной. Он считает, что в конечном итоге Баден-Баден наносит вред только себе самому. «Многие русские вложили деньги в этот город, когда он был банкротом», — подчеркнул политик.

Как утверждают маркетологи, доля россиян в городе уменьшается все последние годы, и другие группы приезжих давно компенсировали эти потери. Тем не менее, по словам владельца магазина Моники Шульц, раньше они хорошо жили благодаря русским. «Об этом, вероятно, придется забыть на обозримое будущее, а может быть, и навсегда», — заключила газета.

Ранее, 10 июля, журнал L'Espresso сообщил, что после присоединения Кипра к западным санкциям в отношении РФ турпоток из России существенно снизился, погружая остров в тяжелое экономическое положение. Как отмечается в материале, из-за сокращения присутствия россиян остров может потерять более €600 млн. Председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус счел, что «маленький остров платит несоразмерную цену» за антироссийские санкции по сравнению с другими европейскими странами.

Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что рестрикции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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